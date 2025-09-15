Aspiration şirketinin eski üst düzey yöneticileri, Los Angeles Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın milyonlarca dolarlık sponsorluk anlaşmasının meşruiyetini sorgulayarak tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.Gazeteci Pablo Torre, eski CFO Rojeh Avanesian, eski COO ve CLO Mike Shuckerow ile eski CTO Eric Anderson tarafından imzalanan ortak bir açıklamayı paylaştı. Açıklamada, Leonard'ın şirketi KL2 Aspire LLC ile yapılan 28 milyon dolarlık anlaşmanın, dönemin CEO'su Andrei Cherny tarafından kendilerinin itirazlarına rağmen onaylandığı belirtildi.Açıklamaya göre, anlaşma şirketin yatırım komitesinden geçmeden yürürlüğe girdi ve Aspiration'ın marka kimliği ya da uzun vadeli stratejisiyle uyumlu değildi. Grup, bu anlaşmayı "o dönemde de şimdi de stratejik olarak gerekçelendirilmesi zor" olarak nitelendirdi.Bu gelişme, Torre'nin daha önce yayınladığı ve anlaşmaya dair sıra dışı mali işlemleri ortaya koyan haberlerinin ardından geldi. Belgelerde, Clippers'ın azınlık sahibi ve Steve Ballmer'ın uzun süredir tanıdığı Dennis J. Wong'un, Aralık 2022'de Aspiration'a yaklaşık 2 milyon dolar aktardığı görüldü. Yalnızca dokuz gün sonra Leonard'ın şirketine 1.75 milyon dolar ödeme yapıldığı kaydedildi.Ödemelerin bu şekilde zamanlaması dikkat çekti çünkü aynı dönemde Aspiration ciddi mali kayıplar yaşarken işçi çıkarmaları gerçekleştiriyordu. Wong'un kızının da o dönemde şirkette çalışıyor olması, yatırımcının şirketin mali durumu hakkında bilgisi olup olmadığı yönünde sorular doğurdu.Clippers, yayınladığı açıklamada bu durumdan kendilerini uzaklaştırarak Aspiration'ıolarak tanımladı ve NBA'in soruşturmasına tam işbirliği sunduklarını belirtti.The Athletic'ten Joe Vardon'un haberine göre, Leonard'a yapılan ödemenin geçtiği gün şirkette toplu işten çıkarmalar gerçekleştirildi. Eski mali yöneticiler, Wong'un yatırımını "şok edici" olarak nitelendirirken, şirketin daha önceki 300 milyon dolarlık fon toplama hedefleriyle tamamen uyumsuz olduğunu ifade etti.NBA başkanı Adam Silver, bu ayki Yönetim Kurulu toplantısında konuya değindi. Silver, yasal inceleme sonuçlanmadan herhangi bir ceza değerlendirmesi yapılmayacağını ve sürecin adil bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.Ligin, Clippers'ın dolaylı yoldan maaş tavanı kurallarını ihlal edip etmediğini araştırması için Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firmasını görevlendirdiği bildirildi. Kulüp ile Leonard'ın sponsorluk anlaşması arasında doğrudan bir bağlantı bulunmazsa, olası yaptırımların para cezası ya da ikinci tur draft hakkı kaybı ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.Soruşturmalar devam ederken, Cherny ile eski yöneticilerinin çelişkili açıklamaları, Leonard'ın anlaşmasını çevreleyen belirsizliği artırıyor. Dosya artık kurumsal yönetim, NBA düzenlemeleri ve franchise sorumluluğunun kesişim noktasında bulunuyor.