06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Arsenal'den Beşiktaş'a kötü haber: Trossard kararı

Arsenal, son günlerde Beşiktaş'la adı geçen Leandro Trossard ile ilgili transfer kararını verdi.

calendar 06 Eylül 2025 14:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'den Beşiktaş'a kötü haber: Trossard kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Son günlerde Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddialar gündeme gelse de Arsenal, bu konuda kesin kararını verdi.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, İngiliz kulübü Belçikalı oyuncunun ayrılığına sıcak bakmıyor ve transfer ihtimali bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER İHTİMALİ YOK

29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz Ağustos ayında Arsenal ile yeni sözleşme imzalayarak geleceğini Emirates'e bağlamıştı.

Dolayısıyla, Trossard'ın Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transferi ihtimal dışı. Arsenal, hücum hattındaki önemli opsiyonlarından biri olan Trossard'ı kadro planlamasında tutmaya devam edecek.

PERFORMANSI


Geçtiğimiz sezon Arsenal forması ile 56 maça çıkan Trossard, 10 gol 9 asistlik performans sergiledi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.