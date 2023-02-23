Arsenal'de Saka ile yeni sözleşme

Arsenal, Bukayo Saka ile yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'de Saka ile yeni sözleşme
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23 Şubat 2023 22:23
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Bukayo Saka ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

The Athletic'in haberine göre, Arsenal, Saka ile yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Saka'nın uzun süreli yeni bir sözleşmenin altına imza atacağı kaydedildi.

21 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile mevcut sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

Bu sezon Arsenal'de 31 maça çıkan Bukayo Saka, 10 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.

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