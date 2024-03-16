Armada Praxis Yalıkavak'ın konuğu Benfica

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, pazar günü sahasında Benfica'yı ağırlayacak.

Haber; AA
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Armada Praxis Yalıkavak'ın konuğu Benfica
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16 Mart 2024 14:28
Son güncelleme 16 Mart 2024 14:30
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, pazar günü sahasında Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, Kuzey Makedonyalı hakem ikilisi Metodija Ilievski ve Mihajlo Ilievski yönetecek.

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Pavilhao Luz Salonu'nda oynanan ilk maçta, Armada Praxis Yalıkavak, Benfica'ya 33-29 yenilmişti

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