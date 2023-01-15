Arkas Spor, Tokat'a set vermeden kazandı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Tokat'a set vermeden kazandı!
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15 Ocak 2023 17:17
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Furkan Salduz

Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Eren Kanlı, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Egecan Avcıl (Ali İhsan Heper, Sadık Efe Özbey, Kaan Bülbül, Onur Kaya)

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı, Perez)

Setler: 22-25, 25-27, 19-25

Süre: 79 dakika (24, 32, 23 )

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