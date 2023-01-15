Arkas Spor, Tokat'a set vermeden kazandı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Furkan Salduz
Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Eren Kanlı, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Egecan Avcıl (Ali İhsan Heper, Sadık Efe Özbey, Kaan Bülbül, Onur Kaya)
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı, Perez)
Setler: 22-25, 25-27, 19-25
Süre: 79 dakika (24, 32, 23 )
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Furkan Salduz
Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Eren Kanlı, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Egecan Avcıl (Ali İhsan Heper, Sadık Efe Özbey, Kaan Bülbül, Onur Kaya)
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı, Perez)
Setler: 22-25, 25-27, 19-25
Süre: 79 dakika (24, 32, 23 )
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ