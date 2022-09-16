Arkas Spor, Galatasaray'ı mağlup etti!

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın üçüncü maçında Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Galatasaray'ı mağlup etti!
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16 Eylül 2022 17:02
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın üçüncü maçında Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatöz

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Enes Atlı, McDonnell, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Ali Enis Ay, Efe Mandıracı, Bertuğ Öndeş)

Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratça, Orçun Ergun, Oğuzhan Karasu, Selim Kalaycı, Kaan Emir Öztürk, Onur Günaydı (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Aykut Acar, Sharifi)

Setler: 25-22, 25-22, 20-25, 25-21

Süre: 99 dakika (25, 27, 22, 25)

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