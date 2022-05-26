Arda Güler tatilde de çalışıyor!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, yaşadığı sakatlık nedeniyle son 3 lig maçında görev yapamamış ve U17 Avrupa Şampiyonası'nı da kaçırmıştı.



Kalça kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle hemen tedavisine başlanan Arda Güler, arkadaşları tatile çıksa da Samandıra'ya gitmeye devam ediyor.



17 yaşındaki orta saha oyuncusunun bir yandan tedavisi devam ederken, bir yandan da fizyoterapistlerin hazırladığı program çerçevesinde salon çalışmaları gerçekleştiriyor. Arda, sezon öncesi kampının ilk gününden itibaren takıma katılmayı hedefliyor.







