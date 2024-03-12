Arda Güler'in gol attığı maç SONU oldu!

Celta Vigo, Arda Güler'in son golü attığı 4-0'lık Real Madrid maçının ardından teknik direktör Rafa Benitez ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arda Güler'in gol attığı maç SONU oldu!
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12 Mart 2024 16:20
Celta Vigo, Arda Güler'in gol attığı 4-0'lık Real Madrid yenilgisinin ardından teknik direktör Rafa Benitez ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Benitez ve antrenör ekibi, kulüp tarafından beklenen sonuçları elde edemediği sekiz aylık adanmışlık ve tam bağlılığın ardından Celta'dan ayrıldı. Kulüp, Benitez ve yardımcılarına geldikleri günden bu yana gösterdikleri tutku, dürüstlük ve profesyonellik ile yorulmak bilmeden yapıtıkları çalışmalar için en içten şükranlarını sunar. Celta, ayrıca kendilerine gelecekte iyi şanslar ve başarılar diler." denildi.

BAŞKAN "VEDALAŞALIM" DEDİ

Marca'da yer alan haberde; Rafa Benitez'i göreve getirdiğinden bu yana arkasında duran kulüp başkanı Marian Mourino, 4-0'lık yenilginin ardından Benitez ile bir araya geldi ve yolları ayırmak istediğini dile getirdi.

Sportif direktör Marco Garces'in Benitez yerine teknik direktör arayışlarına da başladığı ve Sevilla ile pazar günü oynayacakları kritik maça kadar yeni teknik direktör ile anlaşmayı umduğu belirtildi.

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