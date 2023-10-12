Arda Güler'den iyi haber!

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; realmadrid.com
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Arda Güler'den iyi haber!
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12 Ekim 2023 16:13
Son güncelleme 12 Ekim 2023 18:03
Real Madrid'e sakatlığı bulunan Arda Güler'den iyi haber geldi.

18 yaşındaki genç futbolcu, sakatlığı sonrası ilk kez takımla birlikte çalışmalara başladı.

İspanyol basınında yer alan haberde ise, Arda'nın takımla birlikte antrenmanlara başlamasının ardından 21 Ekim'deki Sevilla maçında kadroda olabileceği aktarıldı.

Real Madrid'e transferi sonrası iki kez sakatlık yaşayan Arda Güler, İspanyol devinin formasını henüz giyme şansı bulamadı. 



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