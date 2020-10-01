Appindangoye yerine Sadık Çiftpınar hamlesi

Aaron Appindangoye'nin sakatlanmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Sivasspor'da gözler Fenerbahçe'de...
Kırmızı- Beyazlılar, Kanarya'nın stoperlerinden Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncunun durumunu soran Yiğidolar, Sadık'la da temasa geçerek transferi kiralık olarak bitirmek adına mesai harcayacak. Sivasspor'da Aaron'un 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Kırmızı- Beyazlılar, Kanarya'nın stoperlerinden Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncunun durumunu soran Yiğidolar, Sadık'la da temasa geçerek transferi kiralık olarak bitirmek adına mesai harcayacak. Sivasspor'da Aaron'un 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.