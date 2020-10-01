Appindangoye yerine Sadık Çiftpınar hamlesi

Sivasspor, Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Appindangoye yerine Sadık Çiftpınar hamlesi
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01 Ekim 2020 10:50
Aaron Appindangoye'nin sakatlanmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Sivasspor'da gözler Fenerbahçe'de...

Kırmızı- Beyazlılar, Kanarya'nın stoperlerinden Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncunun durumunu soran Yiğidolar, Sadık'la da temasa geçerek transferi kiralık olarak bitirmek adına mesai harcayacak. Sivasspor'da Aaron'un 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

 



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