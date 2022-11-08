Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda Pendikspor'u ağırlıyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde evinde Pendikspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda Pendikspor'u ağırlıyor
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08 Kasım 2022 16:25
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 9 Kasım Çarşamba günü sahasında Spor Toto 1. Lig temsilcilerinden Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Antalyaspor, geçen sezon çeyrek finalde veda ettiği organizasyona bu sezon 4. eleme turundan katılıyor. Pendikspor da 4. turdan kupa mücadelesine başlayacak.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım 5. tura yükselecek.

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