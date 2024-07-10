Antalyaspor, Moussa Djenepo'yu Antalya'ya getiriyor

Antalyaspor, Soner Dikmen ve Kenan Piric transferlerinin ardından 3'üncü imzaya artık çok yakın. Kırmızı-Beyazlılar, Standard Liège'ten Moussa Djenepo'yu Antalya'ya getiriyor.

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Antalyaspor, Moussa Djenepo'yu Antalya'ya getiriyor
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10 Temmuz 2024 12:48
Antalyaspor, 3'üncü imzaya artık çok yakın. Soner Dikmen ve Kenan Piric transferlerini bitiren Akdeniz ekibi, Standard Liège'ten Moussa Djenepo ile prensip anlaşmasına vardı.

Geçtiğimiz sezon başında Southampton'dan Standard Liège'e transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun Belçika ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Hem Belçika ekibiyle hem de Moussa Djenepo ile anlaşmaya varan Kırmızı-Beyazlılar, sağlık kontrolü ve resmi imza için futbolcuyu bu gece Türkiye'ye getirecek.

1 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Geçtiğimiz sezon başında Southampton'dan Standard Liège'e geçiş yapan başarılı futbolcu, Belçika'da beklediği performansı yakalayamadı. 3.5 milyon Euro bonservis ödenen Djenepo, geçen sezon toplamda 31 maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı. [Lider Gazete]

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