Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği - Antalyaspor mücadelesinde Florentin Pogba sahayı terk etti.



Karşılaşmanın 88'inci dakikasında takım arkadaşı Ahmet Oğuz'a bir pozisyonda sinirlenen Pogba, formasını çıkarttı ve soyunma odasına gitti.



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat 3 değişiklik hakkını kullandığı için Pogba'nın yerine bir oyuncu dahil edemedi ve Ankara ekibi sahada 10 kişi kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Ümit Özat'ın takımı Gençlerbirliği ile Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi Antalyaspor kozlarını paylaştı.Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor 1-0'lık skorla galip geldi. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Antalyaspor'da Souleymane Doukara 76'da skoru değiştiren isim oldu.Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 30 puanda kalırken, Antalyaspor 38 puana çıktı. Ankara temsilcisinin kümede kalması mucizelere kaldıLigin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek