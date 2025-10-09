09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu yerine Erol Bulut

Antalyaspor, Emre Belözoğlu'nun ardından teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile büyük oranda anlaşma sağladı.

calendar 09 Ekim 2025 13:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trendyol Süper Lig temsilcisi Antalyaspor, teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet etmeye hazırlanıyor.

TERCİH EROL BULUT

Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından birçok isimle temas kuran kırmızı-beyazlı yönetim, yapılan değerlendirmeler sonucunda tercihini Erol Bulut'tan yana kullandı.

PRENSİP ANLAŞMASI

Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşmaya varıldığı, küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi.


50 yaşındaki çalıştırıcının, önümüzdeki günlerde Antalya'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yönetim, yeni hocasıyla birlikte hem saha içinde hem de kurumsal yapıda istikrar sağlamayı hedefliyor.

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da görev yapan Erol Bulut, son olarak Cardiff City'yi çalıştırmıştı. [Akdeniz Manşet]

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
