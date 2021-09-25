Antalyaspor, 89'da Güray ile kazandı

Antalyaspor

Antalyaspor

Antalyaspor

Antalyaspor

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor ile İrfan Buz'un çalıştırdığı Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.Antalya Stadyumu'nda oynana mücadelede Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 89. dakikada Güray Vural kaydetti.Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 8 puana yükselirken 3 maç sonra kazandı. Malatyaspor ise 6 puanda kalarak üst üste 4. yenilgisini aldı.Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Malatyaspor da Hatayspor'u konuk edecek.5. dakikada çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Poli'nin sert şutunda top auta çıktı.16. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.38. dakikada sağ kanattan Tetteh'in ortası sonrası arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.48. dakikada Nuri Şahin'in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz, bekletmeden topu kale önündeki Poli'ye indirdi. Poli'nin şutunda, top defansa çarparak kornere gitti.53. dakikada Chouiar'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Hadadi'nin yerden vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.88. dakikada Amilton'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.89. dakikadaöne geçti. Sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasında arka direkteki Güray Vural'ın bekletmeden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.AntalyaMert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin TuğralBoffin, Floranus (Dk. 69 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli, Nuri Şahin (Dk. 68 Hakan Özmert), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 69 Ghacha), Fredy, Mukairu (Dk. 56 Crivelli), Wright (Dk. 87 Amilton)Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar, Hadadi, Ndong, Aabid (Dk. 90 Mert Miraç Altıntaş), Mustafa Eskihallaç, Chouiar (Dk. 88 Mallan), Adem Büyük (Dk. 72 Bwalya), TettehDk. 89 Güray Vural (Fraport TAVDk. 66 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 81 Naldo (Fraport TAV), Dk. 80 Aabid (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)