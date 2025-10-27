27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-289'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Antalya'da "24. Ulusal ve Uluslararası Kaya Tırmanışı Şenliği" başladı

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Kaya Tırmanışı Şenliği, Kumluca ilçesinin Olimpos mevkisinde başladı.

calendar 27 Ekim 2025 13:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalya'da '24. Ulusal ve Uluslararası Kaya Tırmanışı Şenliği' başladı




Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Kaya Tırmanışı Şenliği, Kumluca ilçesinin Olimpos mevkisinde başladı.

Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen şenliğe katılan sporcular bölgeye gelerek çadır kampına yerleşti.

TODOSK Başkanı Hasan Altuntaş, AA muhabirine, şenliğe Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Moldova ve Yunanistan'dan kaya tırmanışı ve doğa sporcularının katıldığını söyledi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 24 yıl önce ilk etkinliği Olimpos'ta yaptıklarını belirten Altuntaş, "Bu yıl yine burada aynı şekilde, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 102. yılında Olimpos'ta kaya tırmanışı şenliğimizi yapıyoruz. Doğa sporlarının, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen sporları arasında yer alması için çalışıyoruz. Bu spor sayesinde arama kurtarma faaliyetlerinde akredite bir kulüp olarak olası afet durumlarında insanlara yardımcı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Şenlik kapsamında arama kurtarma faaliyeti tatbikatı, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler gerçekleştireceklerini anlatan Altuntaş, aynı zamanda alanında uzman dağcılarla kulüp üyelerini bir araya getirerek, tecrübelerini paylaşma fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Kaya tırmanışına Çanakkale'den katılan Macit Şahin de böyle bir organizasyona katılmaktan dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde düzenlendiği için etkinliğin çok anlamlı olduğunu dile getiren Şahin, "Çok güzel kaya tırmanışı rotaları var. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
