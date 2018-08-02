Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde transfer yasağı hafta sonuna kadar kalkacak., AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer yasağındaki son engeli aştıklarını belirterek, "Hakan Kutlu ile anlaştık." dedi.Hakan Kutlu'ya teşekkür eden Akyüz, "Kademe kademe cumaya kadar anlaştığımız ücreti yatıracağız. En son kalan buydu. Hafta sonuna kadar ödemeleri yapıp transfer yasağını kaldıracağız." ifadelerini kullandı.