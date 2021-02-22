Ankaragücü, 14 kez konuk ettiği Rizespor karşısında Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadı (9 galibiyet, 5 beraberlik).



Öte yandan Süper Lig'de görev yaptığı son altı maçın dördünü kaybeden Marius Sumudica (2B), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 31 karşılaşmada almıştı (13G 14B).

Marius Sumudica, Rizespor'un başında çıktığı 5 maçta galibiyet alamadı.



❌0-1 Fenerbahçe

⭕1-1 Kasımpaşa

❌1-2 Alanyaspor

❌0-2 BB Erzurumspor

⭕1-1 Ankaragücü pic.twitter.com/dHtwkXabYG



— Sporx (@sporx) February 22, 2021

'de 26. haftanın kapanış maçındaevindeile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Rizespor, 3. dakikada Donsah'ın attığı golle öne geçerken, Ankaragücü'ne beraberliği getiren golü 45+1. dakikada Börven kaydetti.Bu sonucun ardından galibiyet özlemi 5 maça çıkan ve üst üste 2. beraberliğini alan Ankaragücü 20 puana yükselirken, 6 maçtır kazanamayan Rizespor ise puanını 27 yaptı.Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor evinde Sivasspor'u konuk edecek, Ankaragücü ise deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan Samudio'nun ceza sahasına ortasında Donsah'ın yaptığı kafa vuruşuna top ağlara gitti: 0-1.26. dakikada Lukasik'in pasıyla ceza sahasına soldan giren Paintsil'in müsait durumda çektiği şutta top kaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı.45+2. dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Rakip yarı sahanın ortasından sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta İbrahim Akdap topu ceza sahasına gönderdi. Savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top kale sahasının dışındaki Borven'in önüne düştü. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.51. Endri Çekiçi'ni yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan Akkan, topu son anda kornere tokatladı. Aynı dakikada Endri Çekiçi'nin sol kanattan kullandığı korner atışında arka direkte Borven'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.53. dakikada Dokovic'in ceza sahasının hemen dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, topu sağ direğin dibinden kornere tokatladı.EryamanHalis Özkahya, Mehmet Can Hanoğlu, Deniz Caner ÖzaralKorcan Çelikay, Kitsiou, Erdi Dikmen, Kulusic, Atila Turan (Dk. 46 Pinto), İbrahim Akdağ (Dk. 46 Endri Çekiçi), Voca, Lobjanidze (Dk. 73 Geraldo), Lukasik, Paintsil, BorvenGökhan Akkan, Selim Ay, Emir Dilaver, Meriah, Onur Bulut, Dokovic (Dk. 84 Erik Sabo), Abdullah Durak (Dk. 67 Yasin Pehlivan), Donsah (Dk. 19 Doğan Erdoğan), İsmail Köybaşı, Samudio (Dk. 67 Michalak), Skoda (Dk. 67 Soderlund)Dk.3 Donsah (Çaykur Rizespor), Dk. 45+2 Borven (MKE Ankaragücü)Dk. 53 Kulusic, Dk. 80 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 75 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)