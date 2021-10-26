Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Ankaragücü ile Somaspor kozlarını paylaştı. Ankaragücü kendi evinde Somaspor'u 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda tur atladı
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26 Ekim 2021 15:01
Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçında Ankaragücü ve Somaspor karşı karşıya geldi. 

Eryaman Stadyumunda oynanan mücadele,  Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller 13. dakikada Owusu Kwabena, 54. dakikada penaltı atışını gole çeviren Nadir Çiftçi'den geldi. 

Sahasında oynanan karşılaşmada tur atlayan Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4.tura yazdırdı. 

4.tur eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli olacak.

Stat: Eryaman
Hakemler: Hasan Kaçar, Serdar İla, Cankut Gönenç
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Cem Ekinci, Alperen Babacan, Erdi Dikmen, Yasin Güreler, Ali Kaan Güneren (Dk. 65 Ulaş Yılmaz), Şahverdi Çetin (Dk. 65 Hasan Hüseyin Acar), Chahechouhe (Dk. 74 Emre Eren), Geraldo (Dk. 65 Yasir Karabay), Owusu, Nadir Çiftçi (Dk. 73 Ferdi İmdat)
Somaspor: Ali Serçek, Onur Ulaş, Mustafa Şengül, Yasin Yıldız, Kadir Karış (Dk. 81 Melih Şencan), Ali Akkuş, (Dk. 46 Mücahit Aslan), Furkan Şimşek (Dk. 46 Yılmaz Ceylan), Kerim Coşkun (Dk. 46 Özcan Aydın), İbrahim Ak, Osman Hanoğlu (Dk. 70 Enes Bakal), Talha Reşat Bulut
Goller: Dk. 13 Owusu, Dk. 54 Nadir Çiftçi (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)


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