Ankaragücü, Emre Kılınç için harekete geçti!

Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ile beraber Galatasaray'dan MKE Ankaragücü'ne kiralanmıştı. Yeni takımında gösterdiği performans ile kısa sürede ilk 11'in en has isimlerinden biri olan 28 yaşındaki futbolcu performansıyla tam not aldı. Ankara ekibinde kiralık olan Emre Kılınç için Ankaragücü yönetiminin harekete geçeceği ileri sürüldü.Ankaragücü forması ile 9 maça çıkan Emre Kılınç, 1 gol 2 asistlik katkısı ile takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Ömer Erdoğan tarafından ilk 11'in değişmez ismi olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'da son dönemde oldukça gözden düşmüştü.Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin elinden kaparak kadrosuna kattığı Emre Kılınç, Fatih Terim döneminde birçok maçta forma şansı bulmuştu. Bir dönem performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan 28 yaşındaki isim, Fatih Terim takımdan ayrıldıktan sonra performans olarak düşüşe geçmişti.Bu sezon yaptığı yıldız transferlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da gözden çıkarılan ilk isimlerden biri Emre Kılınç oldu. Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun ardında kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ankaragücü'ne gönderildi.Ankara temsilcisi, Emre Kılınç'ın performansından memnun. Sarı-lacivertli yönetim deneyimli futbolcunun bonservisini almak için Galatasaray yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirecek. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.