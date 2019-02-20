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Anfield'da 'el sıkışma krizi! Klopp'a, "Saygısız!"

Liverpool ile Bayern Münih arasındaki maçtan sonra el sıkışma krizi yaşandı ve Niko Kovac, Jürgen Klopp'a yaptığının saygısızca olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Anfield'da 'el sıkışma krizi! Klopp'a, 'Saygısız!'
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20 Şubat 2019 02:20
Liverpool ile Bayern Münih arasındaki dev mücadeleden sonra 'el sıkışma' krizi yaşandı.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, maçın son düdüğü sonrası Bayern Münih tarafına doğru giderek öncelikle Franck Ribery ile e sıkıştı. Niko Kovac, bu durumu saygısızca bulduğunu el sıkışırken Klopp'a söyledi.

KLOPP: "O AN RIBERY'İ GÖRDÜM..."

Maçtan sonra bu tartışma hakkında gelen soruya Klopp, "Amacım öncelikle Niko'nun elini sıkmaktı. Karşıma Ribery çıktı ve yeni baba olduğu için onun elini sıktım. Ona bunu söyledim. Bir sonraki karşılaşmamızda bana sırtını dönebilir ve el sıkışmayabilir." cevabını verdi.

"İNGİLTERE'DE OLDUĞU İÇİN BİLMİYOR OLABİLİR"

Niko Kovac ise bu konu hakkında gelen soruyu, "Yedek kulübesinde ilk sırada ben vardım. İngiltere'de olduğu için bazı şeyleri bilmiyor olabilir." sözleriyle yanıtladı.

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