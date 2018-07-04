Andriy Yarmolenko: ''O takıma gideceğime futbolu bırakırım''

Bundesliga'datakımında forma giyen Ukraynalı kanat oyuncusu, kariyeri hakkında konuştu.Uzun yıllar boyunca Dinamo Kiev'de forma giyen Yarmolenko, Ukrayna basınına verdiği röportajda Kiev'in ezeli rakibi Shakhtar Donetsk hakkında konuşurken ''Shakhtar Donetsk'e gideceğime kariyerimi bitiririm daha iyi.'' sözlerini kullandı.Geleceği hakkında da önemli açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, ''Şu an her şey iyi gidiyor ama yarın ne olur bilemeyiz. Dortmund'a gidip antrenmanlara başlayacağım. Yeni teknik direktör Favre'yi tanımıyorum. Gelecekte neler olacak bakacağız.' şeklinde konuştu.Geçtiğimiz sezon 25 milyon Euro'ya Dinamo Kiev'den Borussia Dortmund'a transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da 18 maça çıkarken 3 gol ve 5 asist kaydetti.