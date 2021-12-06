Andriy Shevchenko, hayal kırıklığı yarattı

Genoa'nın teknik direktörü olan Andriy Shevcheno, takımın başındaki ilk 4 hafta performansıyla hayal kırıklığına neden oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Andriy Shevchenko, hayal kırıklığı yarattı
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06 Aralık 2021 17:01
İtalya Serie A'da zor günler geçiren Genoa'ya Andriy Shevchenko da çare olamadı.

İtalyan ekibinde teknik direktörlük görevine getirilen Ukraynalı teknik direktör, takımının başında ligde 4 maça çıkarken bu maçlarda galibiyet alamadı.

Genoa söz konusu süreçte, Shevchenko ile 4 maçta gol dahi atamadı.

İşte Genoa'nın Shevchenko ile aldığı sonuçlar:

Genoa 0-2 Roma
Udinese 0-0 Genoa
Genoa 0-3 Milan
Juventus 2-0 Genoa


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