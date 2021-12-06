Andriy Shevchenko, hayal kırıklığı yarattı

İtalya Serie A'da zor günler geçiren Genoa'ya Andriy Shevchenko da çare olamadı.
İtalyan ekibinde teknik direktörlük görevine getirilen Ukraynalı teknik direktör, takımının başında ligde 4 maça çıkarken bu maçlarda galibiyet alamadı.
Genoa söz konusu süreçte, Shevchenko ile 4 maçta gol dahi atamadı.
İşte Genoa'nın Shevchenko ile aldığı sonuçlar:
Genoa 0-2 Roma
Udinese 0-0 Genoa
Genoa 0-3 Milan
Juventus 2-0 Genoa
İtalyan ekibinde teknik direktörlük görevine getirilen Ukraynalı teknik direktör, takımının başında ligde 4 maça çıkarken bu maçlarda galibiyet alamadı.
Genoa söz konusu süreçte, Shevchenko ile 4 maçta gol dahi atamadı.
İşte Genoa'nın Shevchenko ile aldığı sonuçlar:
Genoa 0-2 Roma
Udinese 0-0 Genoa
Genoa 0-3 Milan
Juventus 2-0 Genoa