Andrea Pirlo'dan Galatasaray maçı açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo, "Zor bir maç oldu. Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi geçmedi. Gole doğru reaksiyon verdik. İkinci yarıda istediğimiz hale getirdik. Geçen haftakinden daha önemli bir galibiyetti. Aldığımız sonuçları devam ettirmek istiyorduk. Önümüzdeki haftalarda da bu enerjimizi aynı istekle devam ettirme arzusundayız." diye konuştu.



Gelecek hafta Galatasaray ile oynayacakları maç ile ilgili de konuşan Pirlo, "Galatasaray'la çok önemli bir maç oynayacağız. En güçlü takımların başından gelenlerden biri. Galatasaray karşısında da Fenerbahçe maçındaki gibi atak oynayarak kazanmak için çabalayacağız." ifadelerini kullandı.



Ligin en çok gol atan takımlarından biri olmaları ile ilgili olarak tecrübeli teknik adam, "Maçtan maça değişen oyunlar var. Elimizde kullanabileceğimiz oyuncular var. Onların da hazır olması önemli. Sonradan girenler de iyi katkılar verdi. Önemli olan herkesin hazır olması ve iyi çalışması. Hem atak hem savunma bölgesinde farklı organizasyonlar bulabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Jimmy Durmaz'ın performansı ile ilgili de konuşan Pirlo, "Geriden oyun kurarken bize lazım oyunculardan biri. Oyun görüşü yüksek bir oyuncu. İlk presi kırmakta bize fayda sağlıyor." dedi.



Fatih Karagümrük'ün tesis problemine de değinen Pirlo, "Ümraniye'de olduğu gibi kompakt bir stadı biz de isteriz. Oyuncular için de bu çok önemli. Böyle atmosferlerde oynamak hepimize iyi geliyor. Tesis sorunumuzu belli şekilde düzenledik. Kendimize özgü tesisimizin olmasını çok istiyoruz." şeklinde konuştu.





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