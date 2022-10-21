Ancelotti: 'Yenilmez takım yoktur'

La Liga'da cumartesi günü Sevilla ile sahasında karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, basın toplantısında konuştu.



Takımının bu sezon oynadığı 15 maçta mağlubiyet almadığı hatırlatılan İtalyan teknik adam, "Tarihte yenilmez takımlar olmadı. Her takım sizi mağlup edebilir. Biz, yenilmez takım olmadığına inanıyoruz. Sadece iyi olmaya devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Takımın sahip olduğu sakinlik beni endişelendirmiyor" diyen Ancelotti, "Önümüzde bizi zor anlarından beklediğinden şüphe yok. Ne zaman bilmiyorum ama kesinlikle zor anlar olacak. Buna hazır olmalıyız, tıpkı geçen sezon olduğu gibi" değerlendirmesinde bulundu.



Deneyimli teknik adam, son olarak Sevilla maçı için, "Takım iyi durumda, iyi bir tempo yakaladı. Her maç yeni bir hikaye. Sevilla zor bir durumdan çıkmaya çalışıyor. Özveriyle oynuyorlar, çok çalışmak zorundayız. Kolay olmayacak" diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ