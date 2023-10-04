Anadolu Efes, sezonu İspanya'da açıyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftasında perşembe akşamı deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.
Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında şampiyon olan Anadolu Efes, geçen yıl ise normal sezonu 11. bitirerek play-off turuna kalamamıştı.
Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında şampiyon olan Anadolu Efes, geçen yıl ise normal sezonu 11. bitirerek play-off turuna kalamamıştı.