Anadolu Efes, sezonu İspanya'da açıyor

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in ilk haftasında perşembe akşamı Barcelona'ya konuk olacak. Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında şampiyon olan Anadolu Efes, geçen yıl ise normal sezonu 11. bitirerek play-off turuna kalamamıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, sezonu İspanya'da açıyor
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04 Ekim 2023 14:52
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftasında perşembe akşamı deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.

Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında şampiyon olan Anadolu Efes, geçen yıl ise normal sezonu 11. bitirerek play-off turuna kalamamıştı.

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