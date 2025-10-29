Anadolu Efes, Euroleague'de iki maç sonra uyandı!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 7. haftasında Fransız ekibi Paris Basketbol'un konuğu oldu.





Adidas Arena'da oynanan mücadeleyi Anadolu Efes ---- kazandı.



Ligdeki son iki maçında Panathinaikos AKTOR ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, kötü seriyi bitirerek bu sezonki 3. galibiyetini aldı.



Euroleague'de bir sonraki maçta Anadolu Efes, Baskonia'ya konuk olacak. Paris Basketbol ise deplasmanda Olimpia Milano ile kozlarını paylaşacak.



1. ÇEYREK SONUCU: 21-17

DEVRE: 39-46

3. ÇEYREK SONUCU: 60-69