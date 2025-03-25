Anadolu Efes, Euroleague'de Baskonia'yı konuk edecek

Anadolu Efes, THY Euroleague'de çarşamba günü Baskonia'yı sahasında ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, Euroleague'de Baskonia'yı konuk edecek
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25 Mart 2025 12:40
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague 31. haftasında yarın İspanyol ekibi Baskonia'yı ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı son 4 müsabakayı kazanan lacivert-beyazlılar, 16 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

İspanyol temsilcisi ise 13 galibiyet, 17 mağlubiyetle 14. sırada kendine yer buldu.


Avrupa'da 867. randevu

Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 867. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 866 karşılaşmada 488 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Euroleague'de ise 619. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 618 maçın 331'ini kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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