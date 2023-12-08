Anadolu Efes, Berlin'de geriden gelip kazandı

EuroLeague 13. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Alba Berlin'i 97-89 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes'te Shane Larkin attığı 32 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. Alba Berln'de kariyer rekoru kıran Johannes Thiemann'ın 31 sayısı galibiyete yeterli olmadı.
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya), Leandro Lezcano (Arjantin)
Alba Berlin: Spagnolo 12, Mattisseck 3, Bean 4, Thiemann 31, Wetzell 2, Procida 16, Delow 5, Schneider 12, Nikic 4, Koumadje,
Anadolu Efes: Larkin 32, Thompson 13, Hollatz 9, Ercan Osmani 3, Erten Gazi, Oturu 10, Daum 17, Jones 13
1. Periyot: 15-22
Devre: 40-37
3. Periyot: 65-64
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Anadolu Efes'te Shane Larkin attığı 32 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. Alba Berln'de kariyer rekoru kıran Johannes Thiemann'ın 31 sayısı galibiyete yeterli olmadı.
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya), Leandro Lezcano (Arjantin)
Alba Berlin: Spagnolo 12, Mattisseck 3, Bean 4, Thiemann 31, Wetzell 2, Procida 16, Delow 5, Schneider 12, Nikic 4, Koumadje,
Anadolu Efes: Larkin 32, Thompson 13, Hollatz 9, Ercan Osmani 3, Erten Gazi, Oturu 10, Daum 17, Jones 13
1. Periyot: 15-22
Devre: 40-37
3. Periyot: 65-64
İŞTE MAÇIN ÖZETİ