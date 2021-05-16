Anadolu Efes, 2-0'la yarı finale çıktı!

ING Basketbol Süper Ligi play-off 2. maçında Empera Halı Gaziantep Basketbol ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, 2-0'la yarı finale çıktı!
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16 Mayıs 2021 19:47
ING Basketbol Süper Ligi play-off 2. maçında Empera Halı Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes'i konuk etti.

Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Anadolu Efes'in 83-67'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Tatlıcı

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 2, Hayes 18, Tomas, Kelly 4, Jaiteh 25, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy 6, Orhan Aydın Hacıyeva 5, Metehan Akyel 7, Muhammet Doğan Şenli

Anadolu Efes: Beaubois 13, Simon 13, Singleton 8, Sertaç Şanlı 4, Micic 10, Larkin 14, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Buğrahan Tuncer, Pleiss 16, Ertan Gazi 3

1. Periyot: 16-16

Devre: 23-38

3. Periyot: 44-56


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