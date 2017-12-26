Alvaro Negredo: 'Türkiye'de futbol çok farklı'

Beşiktaş'ın sezon başında renklerine bağladığı yıldız golcüsü Alvaro Negredo, Marca Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulunurken, Türk futbolcunu anlattıTürkiye'deki futbol seviyesinin kendisini şaşırttığını ifade eden İspanyol futbolcu, "Buraya lig seviyesinin biraz daha düşük olduğu beklentisiyle geliyorsunuz ama bu doğru değil. Gerçek çok farklı. Süper Lig'deki futbol seviyesi çok hoşuma gidiyor. Bu tecrübeyi yaşadığım için sevinçliyim" dedi.Her maçın önemli olduğuna dikakat çeken Negredo, "Gerçek şu ki Türkiye'de futbol daha farklı, daha tutkulu. Kendinizi her maçta sahada ispat etmelisiniz. Stadyumlarda muhteşem bir atmosfer, büyük uğultu var." sözlerini kullandıEski takımı Valencia'yada değinen Negredo, "İlk günden itibaren Marcelinho harika bir iş çıkardı. La Liga'da oldukları yeri hak ediyorlar" sözlerini kullandıBu sezon Siyah-Beyazlı formayla 25 resmi karşılaşmada boy gösteren 32 yaşındaki Negredo, rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı.