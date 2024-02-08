Alvaro Negredo'dan sürpriz imza!

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alvaro Negredo'nun yeni takımı belli oldu.
Real Vallodolid, 38 yaşındaki Alvaro Negredo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
4 yıl formasını giydiği Cadiz'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan İspanyol oyuncu, LaLiga2 ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Kariyeri boyunca 679 maça çıkan Negredo, 256 gol ve 85 asistlik performans sergiledi.
Real Vallodolid, 38 yaşındaki Alvaro Negredo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
4 yıl formasını giydiği Cadiz'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan İspanyol oyuncu, LaLiga2 ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Kariyeri boyunca 679 maça çıkan Negredo, 256 gol ve 85 asistlik performans sergiledi.