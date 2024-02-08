Alvaro Negredo'dan sürpriz imza!

İspanya 2. Lig ekibi Real Vallodolid, 38 yaşındaki Alvaro Negredo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Alvaro Negredo'dan sürpriz imza!
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08 Şubat 2024 13:23
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alvaro Negredo'nun yeni takımı belli oldu.

Real Vallodolid, 38 yaşındaki Alvaro Negredo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

4 yıl formasını giydiği Cadiz'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan İspanyol oyuncu, LaLiga2 ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kariyeri boyunca 679 maça çıkan Negredo, 256 gol ve 85 asistlik performans sergiledi.


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