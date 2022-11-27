Altınordu'nun konuğu Manisa FK

Spor Toto 1. Lig 15. hafta kapanış maçında Altınordu ile Manisa FK yarın İzmir'de karşılaşacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Altınordu-Manisa FK karşılaşmasında hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.
Ligde son 4 maçını puansız geçen Altınordu, haftaya 12 puanla 16. sırada girdi.
Son 6 müsabakada sadece 1 yenilgi alan Manisa FK ise 20 puanla 8. sırada yer alıyor. Manisa temsilcisinde kart cezalıları David Domgjonas ile Yannick Stark yarın forma giyemeyecek.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Altınordu-Manisa FK karşılaşmasında hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.
Ligde son 4 maçını puansız geçen Altınordu, haftaya 12 puanla 16. sırada girdi.
Son 6 müsabakada sadece 1 yenilgi alan Manisa FK ise 20 puanla 8. sırada yer alıyor. Manisa temsilcisinde kart cezalıları David Domgjonas ile Yannick Stark yarın forma giyemeyecek.
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