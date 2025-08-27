27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Altınordu'dan ilk transfer geldi

Altınordu, Avustralya doğumlu stoper Birhan Elibol'u kadrosuna kattı. 22 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

calendar 27 Ağustos 2025 14:00 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 14:02
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 1 puanla başlayan Altınordu ilk dış transferini gurbetçi stoper Birhan Elibol'u kadrosuna katarak yaptı.

İzmir ekibi ile uzun süredir antrenmanlarda yer alan Avustralya doğumlu 1.93 boyunda ve 22 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

North Sunshine Eagles takımından transfer edilen Birhan daha önce Avustralya'da Pascoe Vale SC, Hume City FC ve Moreland kulüplerinde oynadı.



Erbaaspor müsabakası öncesi 9 gurbetçi futbolcusuyla yollarını ayırma kararı alıp, geçen sezonki kadrodan toplam 20 futbolcuyla vedalaşan kırmızı-lacivertliler ilk takviyesini yapmış oldu.

Altınordu'da geçen sezon kiralık gönderilen 8 altyapı oyuncusu da takıma dönmüştü.

Kadrosunda şu an 18 futbolcu bulunan İzmir temsilcisinin altyapısından yetişip boşta olan eski oyuncularıyla anlaşma zemini aradığı öğrenildi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
