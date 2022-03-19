Altay'ın rakibi, deplasman fobisi

Süper Lig'de ilk yılında kümede kalma mücadelesi veren Altay, Sivasspor önünde fobiye son verecek.



Ligde teknik direktör Serkan Özbalta önderliğinde son 6 maçta 11 puan toplayan ve 17. sıraya kadar yükselerek ligde kalma umutlarını artıran siyah-beyazlılar yarın Sivas'a konuk olacak. Bu sezon İzmir dışında oynadığı 11 maçta galibiyet alamayan Altay, rakibi Sivas'a karşı da son 4 maçta üstünlük kuramadı. Kırmızı-beyazlı rakibi önünde kurtuluş ateşini yakmak isteyen Altay, kötü talihini de yenerek kümede kalma barajıyla arasındaki 6 puanlık farkı azaltmak istiyor.



Ligde son deplasman galibiyetini 24. haftada Göztepe önünde alan Altay, İzmir dışında da son kez Ç.Rize ile 21 Eylül 2021'de 2-1'lik sonuçla elde etmişti.



ŞANSI HİÇ TUTMUYOR



Bu maçın ardından oynadığı 11 maçta 3 beraberlik alan Altay, 8 randevuyu da yenilgi ile tamamladı. İzmir ekibi, Sivas'ı ise en son 2003- 2004'te yenmişti. İzmir'de oynanan maçta Sivas'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, sonraki 4 maçın 3'ünü kaybedip, tek puanını ilk yarıdaki 1-1 sona eren maçta aldı.









İLGİLİ VİDEO