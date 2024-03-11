Alphonso Davies'in geleceği netleşiyor

Bayern Münih'in Alphonso Davies'in sözleşmesini uzatmak için yapacağı teklif belli oldu.



Sky Sports'dan Florian Plettenberg'in haberine göre; Bayern Münih yönetimi, Alphonso Davies'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istiyor.



Haberde, Bayern'in Davies'in maaşını 11-13 milyon euro arasında bir ücrete çıkarmayı planladığı kaydedilirken, Kanadalı oyuncunun her şey dahil yıllık 20 milyon euro istediği belirtildi.



Öte yandan haberde; iki tarafın anlaşma sağlayamaması durumunda yıldız oyuncunun sezon sonunda satılmasına karar verileceği de belirtildi.



Real Madrid'in yakından takip ettiği 23 yaşındaki sol bek Alphonso Davies, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 30 maçta 1 gol 3 asist kaydetti.





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