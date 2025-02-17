Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 2025 All-Star etkinliğinde yerini aldı ve efsane basketbolcu Shaquille O'Neal, canlı yayında kendisine övgülerde bulundu.NBA, 2025 All-Star karşılaşması için yenilikçi bir adım attı. Bu yıl, geleneksel Doğu-Batı formatı yerine, dört takımın mücadele ettiği mini bir turnuva düzenlendi.Alperen, All-Star turnuvasının ilk maçında toplamda 4 dakika 19 saniye süre alırken, finalde ise 19 saniye süreyle mücadele etti.Rockets yıldızının smaçla tamamladığı bir pozisyon sonrası, O'Neal milli oyuncumuzayakıştırmasını yaptı.Houston Rockets'ta forma giyen 22 yaşındaki yıldız oyuncu, 2007 yılında All-Star seçilen Mehmet Okur'dan sonra bu başarıya ulaşan ikinci Türk oyuncu olmuştu.Alperen, All-Star kadrolarının belirlendiği taraftar oylamasında Batı Konferansı'nda altıncı, lig genelinde ise 11. sırada yer almıştı.