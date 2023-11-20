Houston Rockets forması giyen temsilcimiz Alperen Şengün, takım tarihine geçtiği rekoru ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James hakkındaki düşünceleri üzerine konuştu.



Alperen geçtiğimiz gece NBA kariyerinde tarihinde 2000 sayı, 1000 ribaund ve 500 asist istatistiklerini yakalayan en genç oyuncu olmasının yanı sıra, James'e de övgüde bulunduğu bazı açıklamalar yaptı.



21 yaşındaki oyuncu, Hürriyet'ten Barbaros Tapan ile yaptığı röportajda kariyerinde 2 bin sayıyı geçmesiyle ilgili "Daha çok gelecek onlardan, o yüzden çok büyük bir şey değil benim için şu anda." şeklinde konuştu.



LeBron James'e karşı oynama tecrübesi hakkında ise Rockets pivotu, "Ona karşı oynamak her zaman değişik bir duygu. Sonuç olarak o gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri. Ona karşı oynamak gerçekten güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.



Alperen son olarak, Houston ekibiyle ana hedefinin playofflara yükselmek olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.



Milli oyuncumuz bu sezon 11 maçta 20.1 sayı, 8.4 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları yakalıyor.





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