Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün, NBA kariyerinin 5000'inci sayısına ulaştığı gecede takımını Sacramento Kings karşısında 121-95'lik net bir galibiyete taşıdı.Karşılaşmanın en skorer ismi olan28 sayı – 10 ribauntluk etkileyici bir performans sergiledi.24 sayı,ise 20 sayı, 12 ribaunt ve 7 asistle maçı tamamladı. Rockets, Utah mağlubiyetinin ardından hızlı bir dönüş yaparak sezonun ilk iki maçından bu yana ilk kez üst üste yenilgi alma tehlikesini bertaraf etti.Thompson sahadan 16'da 8, serbest atış çizgisinden ise 4'te 4 isabetle oynadı. Şengün buna ek olarak 4 top çalma kaydederken, Durant de 8 asist üreterek takımın hücum akıcılığında önemli rol oynadı.Sacramento cephesinde25 sayı – 6 ribaunt,ise 25 sayı – 5 asist – 2 top çalma ile mücadele etti.İlk yarıyı 52-51 Kings üstünlüğüyle geride kapatan Rockets, üçüncü çeyrekte yakaladığı 10-0'lık seri ile oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Alperen yalnızca ikinci yarıda 20 sayı üretirken, Houston hücum ve ribauntlarda büyük üstünlük kurdu.Rockets'ın maç geneli %52.7 isabet oranı ile oynaması ve 62-32 ribaunt üstünlüğü kurması galibiyetin temelini oluşturdu.-110 Cleveland Cavaliers–120 Indiana Pacers–112 Orlando Magic–92 Atlanta HawksCharlotte Hornets 104–103 Chicago BullsDetroit Pistons 109–Miami Heat 108–