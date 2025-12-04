04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
13:00
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
13:30
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
13:30
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
15:30
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Alperen 5000 sayı barajını geçti, Rockets Kings'i 121-95 devirdi

Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün, NBA kariyerinin 5000'inci sayısına ulaştığı gecede takımını Sacramento Kings karşısında 121-95'lik net bir galibiyete taşıdı.

calendar 04 Aralık 2025 10:07 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 10:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Alperen 5000 sayı barajını geçti, Rockets Kings'i 121-95 devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün, NBA kariyerinin 5000'inci sayısına ulaştığı gecede takımını Sacramento Kings karşısında 121-95'lik net bir galibiyete taşıdı.

Karşılaşmanın en skorer ismi olan Alperen, 28 sayı – 10 ribauntluk etkileyici bir performans sergiledi. Kevin Durant 24 sayı, Amen Thompson ise 20 sayı, 12 ribaunt ve 7 asistle maçı tamamladı. Rockets, Utah mağlubiyetinin ardından hızlı bir dönüş yaparak sezonun ilk iki maçından bu yana ilk kez üst üste yenilgi alma tehlikesini bertaraf etti.

Thompson sahadan 16'da 8, serbest atış çizgisinden ise 4'te 4 isabetle oynadı. Şengün buna ek olarak 4 top çalma kaydederken, Durant de 8 asist üreterek takımın hücum akıcılığında önemli rol oynadı.


Sacramento cephesinde Maxime Raynaud 25 sayı – 6 ribaunt, Malik Monk ise 25 sayı – 5 asist – 2 top çalma ile mücadele etti.

İlk yarıyı 52-51 Kings üstünlüğüyle geride kapatan Rockets, üçüncü çeyrekte yakaladığı 10-0'lık seri ile oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Alperen yalnızca ikinci yarıda 20 sayı üretirken, Houston hücum ve ribauntlarda büyük üstünlük kurdu.

Rockets'ın maç geneli %52.7 isabet oranı ile oynaması ve 62-32 ribaunt üstünlüğü kurması galibiyetin temelini oluşturdu.

Gecenin diğer sonuçları:

Portland Trail Blazers 122-110 Cleveland Cavaliers
Denver Nuggets 135–120 Indiana Pacers
San Antonio Spurs 114–112 Orlando Magic
Los Angeles Clippers 115–92 Atlanta Hawks
Charlotte Hornets 104–119 New York Knicks
Brooklyn Nets 113–103 Chicago Bulls
Detroit Pistons 109–113 Milwaukee Bucks
Miami Heat 108–118 Dallas Mavericks

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.