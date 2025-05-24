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Almanya Kupası Stuttgart'ın!

Arminia Bielefeld'i 4-2 mağlup eden Stuttgart, Almanya Kupası'nın sahibi oldu.

calendar 24 Mayıs 2025 22:57 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 23:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Almanya Kupası Stuttgart'ın!
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Almanya Kupası final maçında Almanya 3. Lig ekibi Arminia Bielefeld ile Bundesliga ekibi Stuttgart karşı karşıya geldi. Berlin'de Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Stuttgart, 4-2'lik skorla kazandı.

Stuttgart, 15. dakikada Nick Woltemade, 22 ve 66. dakikalarda Enzo Millot ve 28. dakikada Deniz Undav'ın golleriyle 4-0'ı buldu. Arminia Bielefeld'in gollerini 82. dakikada Julian Kania ve 85. dakikada kendi kalesine Josha Vagnoman kaydetti.

Stuttgart'ta Atakan Karazor, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Maçı 4-2 kazanan Stuttgart, 28 sene sonra Almanya Kupası'nı kazandı.

Almanya Kupası'nı müzesine götüren Stuttgart, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etti. Stuttgart, Bundesliga'da sezonu dokuzuncu sırada bitirerek Avrupa kupalarının dışında kalmıştı.

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ve kupa galibi Stuttgart, 16 Ağustos'ta Almanya Süper Kupası'nda karşılaşacak.


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