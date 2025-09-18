18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Aliağa FK farklı galibiyetle moral buldu!

TFF 2. Lig ekibi Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Bornova 1877'yi 6-0 mağlup etti.

calendar 18 Eylül 2025 13:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda diğer İzmir temsilcisi Bornova 1877 takımını deplasmanda 6-0 yenerek hem tur atladı hem de moral buldu.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda rakibine gol yağdıran sarı-siyahlılar yoluna devam etti. Geçen hafta deplasmanda Mardin 1969 Spor karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyi de telafi eden Aliağa FK, hafta sonunda evinde oynayacağı Ankara Demirspor maçına odaklandı.

Teknik Direktör Polat Çetin, kupa galibiyetinin ardından ligde de kazanıp çıkışlarını sürdüreceklerini ifade etti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
