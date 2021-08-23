Ali Şen: 'Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye getirecektim'

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane başkanlarından Ali Şen, Sabah Gazetesi'nden Tuğba Kalçık'a özel bir röportaj verdi.



TERİM, FENERBAHÇE'YE İSTEDİM



Ben kendisini futbolculuk yıllarından beri tanırım. Fatih Terim, Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biri. Size ilk defa bir şey açıklamak istiyorum; başkanlık yaptığım süreçte Fatih Terim'e Fenerbahçe'yi çalıştırması için teklifte bulunmuştum. Ona telefon açıp, teklifte bulunduğun gün bana "Dün Galatasaray ile anlaştım" dedi. Demek ki bir gün önce arasaydım, Fatih, Fenerbahçe'de olacaktı.



BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ



Benim bir hayalim vardı, Koç Ailesi'nden birinin Fenerbahçe'ye başkan olması. Rahmetli Mustafa veya Ali Koç'un başkan olmasını çok istiyordum. Bu rüyam gerçekleşti. Fenerbahçe'de başkanlık yapmak zor çünkü camia çok büyük. Herkesi tatmin de edemezsin. Ali Koç'un da işi kolay değil bu açıdan. Fenerbahçe 3 yıldır şampiyon olamıyor. 2 yıl olmazsa sorun çıkıyor camiada, şimdi 3 yıldır olamadığı için sesler yükseldi, Ali Koç'a yönelik eleştiriler başladı ama ben inanıyorum ki bu sene şampiyon olacağız. Kesinlikle şampiyon olacak. Ben yürekten inanıyorum. Çok önemli transferlere imza attı Fenerbahçe. Çok iyi bir kadroya sahip. Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe şampiyon olacak. Tüm taraftarımızla tek yürek Fenerbahçe'nin yanındayız.



