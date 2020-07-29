Ali Koç'tan Vedat Muriqi için transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriqi sorularına ilginç bir yanıt verdi.



Ocak ayında Avrupa'dan çok sayıda kulübü peşine takan Kosovalı golcü hakkında yakın dostlarıyla sohbet eden Başkan Koç, kolay kolay bırakmaya niyetli olmadıklarını ifade etti.



Vedat'ın uluslararası piyasada ciddi bir değerinin olduğunu kaydeden Koç, "Elden çıkarırken onun kadar iyisini alıp alamayacağımızı sorgulamamız gerek. Vedat gibi oyuncu bulmak zor. Satmayı düşünmüyoruz. Vedat'ı göndermemiz için çok ekstra bir teklifin gelmesi gerek" şeklinde konuştu.



Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro, dört oyuncu ve yüzde 15 satış payıyla transfer edilen Vedat Muriqi, bu sezon 32 Süper Lig maçında 15 gol atıp 6 asist yaptı.



