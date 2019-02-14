Ali Koç: 'Yıldırım Demirören devam etmemeli'

YABANCI HAKEM İSTER MİSİNİZ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, kendisine yöneltilen İddaa ihalesi ve Yıldırım Demirören konusuna yanıt verdi.Ali Koç açıklamasında, "Başkan Yıldırım Demirören başkanlık için doğru bir profildir ama iyi bir liderlik yapmak için topa girmesi gerekir. TFF Başkanı ile iddaa ihalesinin aynı anda olmaması gerekiyor. Yıldırım bey de net olarak devam etmemesi gerekiyor. Bu ihale işlerinin onaylanması, yürürlüğe girmesi uzun bir süre alır. Başkanımız en doğrusu bilir ancak bence iddaa ihalesi sonrasında TFF başkanlığına devam etmemesi gerekir" dedi."Zenit maçında mükemmel bir hakem vardı. Bir iki pozisyonda reaksiyon gösterdik ama eve gidip bakınca dedim ki 'Bunu nasıl görmüş' "Yabancı hakeme muhtaç kalmak benim canımı acıtır. İnşallah o konuma gelmeyiz. Ortadoğu'da öyle ülkeler var ama buranın futbol kültürü o kadar derin ki, kendi içimizden hakemler çıkartabilmeliyiz. Federasyon bizim için çalışmalı. Biz federasyon için değil. Bizim işlerimiz ile federasyon işlerini yürütür. Futbol büyük kitlelerin günlük hayatığını etkileyen büyük bir unsur. İnsanlar, cebindeki paranın büyük bölümünü futbola veriyorlar, nasıl oluyor da 3-5 kanaat önderi, insanları istedikleri şekilde yönlendirebiliyor? Bu anlaşılır gibi değil"