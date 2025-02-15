Ali Koç: 'Yapının örneği işte bu'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Mücadeleleri hakkında konuşan Ali Koç, "İllegal bahis işinde olduğu gibi, tek başımıza futbolda kurtuluş için mücadele edeceğiz gerekirse. Türk futboluna adalet geldiği zaman herkes kazanacak. Avrupa'da daha başarılı olacağı, daha cazip bir lig olacağız. En önemlisi saf çocuklarımız başta olmak üzere milyonlar, Türk futboluna olan güveni tesis edecek.
Ülkenin marka değeri artacak. Marka değeri artınca ekonomisi düzelecek, transfer yapmak daha kolay olacak, zincirleme... Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Türk futboluna adalet geldiği zaman Fenerbahçe mi kayrılacak. Bunu söylemek bile aptallığın daniskası. Biz neyin mücadelesindeyiz, sesi çıkmayanlar da biliyor." dedi.
"DELİ SAÇMASI AÇIKLAMALAR YAPTILAR"
'Yapı' tartışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan, "Türkiye'de 100 yılda, sadece 1 kadın MHK başkanı oldu. Bir stadyumda 50 bin kişi tarafından ağır küfürlere maruz bırakıldı. Kendi kurumunun gözlemcisi onu koruması gerekirken, bu durum raporlara bile girmedi.
Biz şiddetle gittik sorguladık. Deli saçması açıklamalar yaptılar. Videolara bakıyoruz, bütün stadı ana avrat küfür ediyorlar. Raporda yok. Yapı mı diyorsun, yapının örneği bu. Sonra hanımefendi görevini bırakmak zorunda kalıyor. Alın yapı size. Siz sinekleri konuşuyorsunuz, biz bataklığı kurutmak için mücadele ediyoruz." sözlerini sarf etti.
Mücadeleleri hakkında konuşan Ali Koç, "İllegal bahis işinde olduğu gibi, tek başımıza futbolda kurtuluş için mücadele edeceğiz gerekirse. Türk futboluna adalet geldiği zaman herkes kazanacak. Avrupa'da daha başarılı olacağı, daha cazip bir lig olacağız. En önemlisi saf çocuklarımız başta olmak üzere milyonlar, Türk futboluna olan güveni tesis edecek.
Ülkenin marka değeri artacak. Marka değeri artınca ekonomisi düzelecek, transfer yapmak daha kolay olacak, zincirleme... Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Türk futboluna adalet geldiği zaman Fenerbahçe mi kayrılacak. Bunu söylemek bile aptallığın daniskası. Biz neyin mücadelesindeyiz, sesi çıkmayanlar da biliyor." dedi.
"DELİ SAÇMASI AÇIKLAMALAR YAPTILAR"
'Yapı' tartışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan, "Türkiye'de 100 yılda, sadece 1 kadın MHK başkanı oldu. Bir stadyumda 50 bin kişi tarafından ağır küfürlere maruz bırakıldı. Kendi kurumunun gözlemcisi onu koruması gerekirken, bu durum raporlara bile girmedi.
Biz şiddetle gittik sorguladık. Deli saçması açıklamalar yaptılar. Videolara bakıyoruz, bütün stadı ana avrat küfür ediyorlar. Raporda yok. Yapı mı diyorsun, yapının örneği bu. Sonra hanımefendi görevini bırakmak zorunda kalıyor. Alın yapı size. Siz sinekleri konuşuyorsunuz, biz bataklığı kurutmak için mücadele ediyoruz." sözlerini sarf etti.
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