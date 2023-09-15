Ali Koç'un hedefi: 6 yılda 6 şampiyonluk

Fenerbahçe'de 3 Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün başında 5 sezonu geride bıraktı. Futbolda şampiyonluk hasretini dindiremeyen Koç, 2023-2024 sezonuna 3 ana branşta 6 şampiyonluk hedefiyle giriyor. Yeniden aday olup olmayacağı bilinmeyen ve başkanlığı bırakabileceğinin sinyallerini veren Ali Koç, kararı ne olursa olsun 2024'teki Genel Kurul'a her branşta şampiyon olmuş bir Fenerbahçe bırakmak istiyor.
GELİR İKİYE KATLANDI
Dzeko, Tadic, Fred gibi dünya yıldızlarıyla iddialı bir takım kuran ve 10. yıla giren şampiyonluk özlemine son vermek için tüm şartları zorlayan Koç, amatör branşlarda da küçülmeye gitmedi, yeni sponsorluklarla takımlara ciddi gelir sağladı. Futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere sarı-lacivertli kulübün yarıştığı tüm branşlarda ekibinden şampiyonluk istedi. 2023-24 bütçesinde reklam ve sponsorluk geliri 750 milyon TL artışla 1.5 milyar TL'ye yükseldi.
5 YILDA 7 ŞAMPİYONLUK
Ali Koç dönemindeki 5 sezonda en başarılı branş olarak kadın basketbolu dikkat çekiyor. Covid nedeniyle oynanmayan sezon hariç diğer 4 yılı şampiyon olarak kapatan sarı-lacivertliler, rakiplere şampiyonluk şansı tanımadı. Erkek basketbol ile erkek ve kadın voleybolda da F.Bahçe 1 kez mutlu sona ulaştı. Futbolda ise şampiyonluk gelmedi.
GELİR İKİYE KATLANDI
Dzeko, Tadic, Fred gibi dünya yıldızlarıyla iddialı bir takım kuran ve 10. yıla giren şampiyonluk özlemine son vermek için tüm şartları zorlayan Koç, amatör branşlarda da küçülmeye gitmedi, yeni sponsorluklarla takımlara ciddi gelir sağladı. Futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere sarı-lacivertli kulübün yarıştığı tüm branşlarda ekibinden şampiyonluk istedi. 2023-24 bütçesinde reklam ve sponsorluk geliri 750 milyon TL artışla 1.5 milyar TL'ye yükseldi.
5 YILDA 7 ŞAMPİYONLUK
Ali Koç dönemindeki 5 sezonda en başarılı branş olarak kadın basketbolu dikkat çekiyor. Covid nedeniyle oynanmayan sezon hariç diğer 4 yılı şampiyon olarak kapatan sarı-lacivertliler, rakiplere şampiyonluk şansı tanımadı. Erkek basketbol ile erkek ve kadın voleybolda da F.Bahçe 1 kez mutlu sona ulaştı. Futbolda ise şampiyonluk gelmedi.