Ali Koç'tan yabancı hakem açıklaması!

Ali Koç, basın toplantısında yabancı hakemlerle ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan yabancı hakem açıklaması!
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11 Mart 2022 17:17
Fenerbahçe Başkanı gündeme dair basın toplantısında yabancı hakem için gelen soruya cevap verdi.

Koç, "Yabancı hakem konusu gündeme gelirse Fenerbahçe ne oy verir?" şeklinde gelen soruya, "Lehte oy veririz" diye yanıtladı.

Sarı-lacivertlilerin başkanı ayrıca, ligde geçen 3 sezona göre daha az hakem hataları olduğunu da söyledi.



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