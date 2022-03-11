Ali Koç'tan yabancı hakem açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı gündeme dair basın toplantısında yabancı hakem için gelen soruya cevap verdi.
Koç, "Yabancı hakem konusu gündeme gelirse Fenerbahçe ne oy verir?" şeklinde gelen soruya, "Lehte oy veririz" diye yanıtladı.
Sarı-lacivertlilerin başkanı ayrıca, ligde geçen 3 sezona göre daha az hakem hataları olduğunu da söyledi.
Koç, "Yabancı hakem konusu gündeme gelirse Fenerbahçe ne oy verir?" şeklinde gelen soruya, "Lehte oy veririz" diye yanıtladı.
Sarı-lacivertlilerin başkanı ayrıca, ligde geçen 3 sezona göre daha az hakem hataları olduğunu da söyledi.