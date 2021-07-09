Ali Koç: 'Fenerbahçe formasında yıldız olmayacak'

Fenerbahçe Spor Kulübü, Puma ile forma sponsorluğu için 2 yıllık sözleşme imzaladı.Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Puma ile beraber Fenerbahçe formalarında tarihi bir değişiklik yaptıklarını ve formalarında artık yıldız kullanmayacaklarını açıkladı."Bu sene formamızda yıldız yok.cumhuriyet futbolumuzun tarihine sahip çıkalım. Biz karar verdik, yıldızlı formalar kullanmayacağız. Bu Puma için de şanstır"enerbahçe kendi formalarını üretti. Belki de iyi bir şey olmuş, çünkü Fenerium'un bugünlere gelmesinde sebebiyet belki de o zaman kendi formamızı çıkarmamızdır. 4 yıllık ara, Fenerium'un büyümesine vesile oldu.Adidas ile bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk.Bazı formalarda göğüste ülke ismi var. Yeni bir anlayış. Benim çok dikkatimi çekti.Avrupa'da yapıldığı gibi sezonun son maçında giyip önceden lansmanı yapmak da fayda var. Ne yazık ki bizim ülkemizde gizli tutulamıyor. Formalardan çok mutluyuz. Kısa zamanda müthiş dizaynlar olacak. Saat 3'ten sonra bu formalar satışa çıkacak.Fenerbahçe'nin kudretli bir camiası, ateşli bir taraftarı var. İş birliği yaptığımız tüm markaları güçlendiren bir markadır Fenerbahçe. Fenerbahçe nereye gitse bolluk bereket getirir.Puma ile şartlar çok farklı. Markalar, belli bir bedel ödüyorlardı satıştan bağımsız. Bizim geldiğimiz sezon o kaldırılmıştı Adidas tarafından. Türk Lirası'nın devalüasyonundan dolayı, hangi üretici olursa olsun ülkemizde sattığı formaları aynı kalitede formaları başka ülkede çok farklı fiyata satıyor.Biz de şaşırdık. İnsanlar tabii ister, 7-8 milyon euro dolar almak ama artık üreticilerle mümkün değil. Satış tahmini yapmadan, bir önceki anlaşmadan daha iyi olacağını söyleyebilirim.İç saha formasındaki konseptte orijinal olarak logodaki meşe ağacı yaprağı detayını aldık. Gücümüz, azmimiz, gurumuz bu. Taraftar ve oyuncular için bunu sembolize ediyor.Dış saha formasında ise; birçok kuralı kırdık. Alışık olmadık bir firma bu. Ali Bey ile görüştüm ve bu tasarıma geldik. Sokakta giyilebilecek, modayı yansıtan bir forma ve aynı zamanda futbol sahasında da güzel duracak bir forma düşündük.İnanıyorum ki, taraftarlarımız iç saha ve dış saha formasıyla gurur duyuyorum. Profesyonel teknolojileri kullandık. 2 tane önemli teknoloji var. Bir teknolojide oyuncular üzerinde terleme yapmaması. Bir diğer teknoloji, oyuncuların giydiği formaların kaslara uyum sağlaması. Son teknolojimizle omuzda hava delikleri var. Bu oyuncuların dehidrasyona uğramaması için."Puma'nın formalarını ürettiği takımlar arasında turnuva fikri"Mesut Özil transferiyle Puma'nın uzaktan yakından alakası yok.Taraftar bu sürece katıldı. Sosyal medyadan değerlendirme yapan bir ekibimiz var. Onların görüşlerini aldık ve kulüple paylaştık.İş birliğimizin önemli noktalarından bir tanesi, fiyatları belirleme özgürlüğümüz var. Diğer iş birliklerinde dayatma vardı. Burada daha fazla özgürlük var. Bu sene 319 TL. Daha yüksek bir ücret konabilirdi ama en önemli şey, sattıklarımızın ödeme takvimi.