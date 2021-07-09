Ali Koç: 'Fenerbahçe formasında yıldız olmayacak'

Fenerbahçe Spor Kulübü, Puma ile forma sponsorluğu için 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Puma ile beraber Fenerbahçe formalarında tarihi bir değişiklik yaptıklarını ve formalarında artık yıldız kullanmayacaklarını açıkladı.
ALİ KOÇ
FORMALARIMIZDA YILDIZ YOK
"Bu sene formamızda yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız, para değil. Bizim derdimiz yaptığımız başvuruda 28 şampiyonluğumuzun resmiyete kavuşması. 1923'te kurulan Türkiye ve 1923'te kurulan TFF, 36 yıllık süreçteki ulusal turnuvalar göz ardı edilmiş. Biz cumhuriyetimizin ve cumhuriyet futbolumuzun tarihine sahip çıkalım. Biz karar verdik, yıldızlı formalar kullanmayacağız. Bu Puma için de şanstır"
30 YILLIK ANLAŞMA BİTTİ
Aşağı yukarı 30 küsür seneyi aşkın bir işbirliğine son veriyoruz. Fenerbahçe'nin tarihinde 2 marka olmuş; biri Adidas, diğeri Fenerium. 4 yıllık bir arada Fenerbahçe kendi formalarını üretti. Belki de iyi bir şey olmuş, çünkü Fenerium'un bugünlere gelmesinde sebebiyet belki de o zaman kendi formamızı çıkarmamızdır. 4 yıllık ara, Fenerium'un büyümesine vesile oldu.
PUMA ÇOK TERCİH EDİLİYOR
Adidas ile bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk. Bir ihaleye çıktık, pek çok marka ile görüştük ve Puma ile işbirliğine karar verdik. Bugün EURO 2020'de ne kadar çok takımda Puma forması var. Bazı formalarda göğüste ülke ismi var. Yeni bir anlayış. Benim çok dikkatimi çekti.
FORMALAR NE YAZIK Kİ SIZDI
Ne yazık ki formalar sızdı. Geçen sezon da bir nebze sızdı, ancak lansmana daha yakın bir süreçteydi. Olacak iş değil. Çok rahatsız olacak. Formaları önümüzdeki yıllarda, Avrupa'da yapıldığı gibi sezonun son maçında giyip önceden lansmanı yapmak da fayda var. Ne yazık ki bizim ülkemizde gizli tutulamıyor. Formalardan çok mutluyuz. Kısa zamanda müthiş dizaynlar olacak. Saat 3'ten sonra bu formalar satışa çıkacak.
FENERBAHÇE BOLLUK GETİRİR
Fenerbahçe'nin kudretli bir camiası, ateşli bir taraftarı var. İş birliği yaptığımız tüm markaları güçlendiren bir markadır Fenerbahçe. Fenerbahçe nereye gitse bolluk bereket getirir.
ANLAŞMAMIZ ÇOK FARKLI
Puma ile şartlar çok farklı. Markalar, belli bir bedel ödüyorlardı satıştan bağımsız. Bizim geldiğimiz sezon o kaldırılmıştı Adidas tarafından. Türk Lirası'nın devalüasyonundan dolayı, hangi üretici olursa olsun ülkemizde sattığı formaları aynı kalitede formaları başka ülkede çok farklı fiyata satıyor. Kur hareketleri de karlılık cazibesini de azalttı. Bizim anlaşmamızda, biz geldiğimizden beri Adidas bedel vermiyordu.
8.5 milyon dolardı o bedel. Bizim geldiğimiz sene kaldırıldı. Yönetimin de yapacağı bir şey yoktu. Diğer üreticilerle yaptığımız görüşmelerde, çok daha cüzi bedeller önerildi. Puma ile yaptığımız anlaşmada nakit akışını çok pozitif etkileyecek unsurlar var. Çok rahatlatacak nakit akışı modeli var. Biz de şaşırdık. İnsanlar tabii ister, 7-8 milyon euro dolar almak ama artık üreticilerle mümkün değil. Satış tahmini yapmadan, bir önceki anlaşmadan daha iyi olacağını söyleyebilirim.
TANER SEYİS, PUMA TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ
İç saha formasındaki konseptte orijinal olarak logodaki meşe ağacı yaprağı detayını aldık. Gücümüz, azmimiz, gurumuz bu. Taraftar ve oyuncular için bunu sembolize ediyor.
Dış saha formasında ise; birçok kuralı kırdık. Alışık olmadık bir firma bu. Ali Bey ile görüştüm ve bu tasarıma geldik. Sokakta giyilebilecek, modayı yansıtan bir forma ve aynı zamanda futbol sahasında da güzel duracak bir forma düşündük.
Çok önemli bir tasarım unsuru olarak; Fenerbahçe'nin iç saha formasının sırtında Mustafa Kemal Atatürk imzası var. Buna Fenerbahçe ile birlikte karar verdik. 3 büyük kulüp arasında bu bir olacak.
İnanıyorum ki, taraftarlarımız iç saha ve dış saha formasıyla gurur duyuyorum. Profesyonel teknolojileri kullandık. 2 tane önemli teknoloji var. Bir teknolojide oyuncular üzerinde terleme yapmaması. Bir diğer teknoloji, oyuncuların giydiği formaların kaslara uyum sağlaması. Son teknolojimizle omuzda hava delikleri var. Bu oyuncuların dehidrasyona uğramaması için.
"Puma'nın formalarını ürettiği takımlar arasında turnuva fikri" Biz zaten en büyük kulüpler olan Dortmund, Manchester City, Milan, Fenerbahçe arasında turnuva yapmak güzel bir fikir. Bu fikri değerlendireceğiz.
PUMA VE MESUT ÖZİL
Mesut Özil transferiyle Puma'nın uzaktan yakından alakası yok.
Taraftar bu sürece katıldı. Sosyal medyadan değerlendirme yapan bir ekibimiz var. Onların görüşlerini aldık ve kulüple paylaştık.
İş birliğimizin önemli noktalarından bir tanesi, fiyatları belirleme özgürlüğümüz var. Diğer iş birliklerinde dayatma vardı. Burada daha fazla özgürlük var. Bu sene 319 TL. Daha yüksek bir ücret konabilirdi ama en önemli şey, sattıklarımızın ödeme takvimi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Puma ile beraber Fenerbahçe formalarında tarihi bir değişiklik yaptıklarını ve formalarında artık yıldız kullanmayacaklarını açıkladı.
ALİ KOÇ
FORMALARIMIZDA YILDIZ YOK
"Bu sene formamızda yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız, para değil. Bizim derdimiz yaptığımız başvuruda 28 şampiyonluğumuzun resmiyete kavuşması. 1923'te kurulan Türkiye ve 1923'te kurulan TFF, 36 yıllık süreçteki ulusal turnuvalar göz ardı edilmiş. Biz cumhuriyetimizin ve cumhuriyet futbolumuzun tarihine sahip çıkalım. Biz karar verdik, yıldızlı formalar kullanmayacağız. Bu Puma için de şanstır"
30 YILLIK ANLAŞMA BİTTİ
Aşağı yukarı 30 küsür seneyi aşkın bir işbirliğine son veriyoruz. Fenerbahçe'nin tarihinde 2 marka olmuş; biri Adidas, diğeri Fenerium. 4 yıllık bir arada Fenerbahçe kendi formalarını üretti. Belki de iyi bir şey olmuş, çünkü Fenerium'un bugünlere gelmesinde sebebiyet belki de o zaman kendi formamızı çıkarmamızdır. 4 yıllık ara, Fenerium'un büyümesine vesile oldu.
PUMA ÇOK TERCİH EDİLİYOR
Adidas ile bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk. Bir ihaleye çıktık, pek çok marka ile görüştük ve Puma ile işbirliğine karar verdik. Bugün EURO 2020'de ne kadar çok takımda Puma forması var. Bazı formalarda göğüste ülke ismi var. Yeni bir anlayış. Benim çok dikkatimi çekti.
FORMALAR NE YAZIK Kİ SIZDI
Ne yazık ki formalar sızdı. Geçen sezon da bir nebze sızdı, ancak lansmana daha yakın bir süreçteydi. Olacak iş değil. Çok rahatsız olacak. Formaları önümüzdeki yıllarda, Avrupa'da yapıldığı gibi sezonun son maçında giyip önceden lansmanı yapmak da fayda var. Ne yazık ki bizim ülkemizde gizli tutulamıyor. Formalardan çok mutluyuz. Kısa zamanda müthiş dizaynlar olacak. Saat 3'ten sonra bu formalar satışa çıkacak.
FENERBAHÇE BOLLUK GETİRİR
Fenerbahçe'nin kudretli bir camiası, ateşli bir taraftarı var. İş birliği yaptığımız tüm markaları güçlendiren bir markadır Fenerbahçe. Fenerbahçe nereye gitse bolluk bereket getirir.
ANLAŞMAMIZ ÇOK FARKLI
Puma ile şartlar çok farklı. Markalar, belli bir bedel ödüyorlardı satıştan bağımsız. Bizim geldiğimiz sezon o kaldırılmıştı Adidas tarafından. Türk Lirası'nın devalüasyonundan dolayı, hangi üretici olursa olsun ülkemizde sattığı formaları aynı kalitede formaları başka ülkede çok farklı fiyata satıyor. Kur hareketleri de karlılık cazibesini de azalttı. Bizim anlaşmamızda, biz geldiğimizden beri Adidas bedel vermiyordu.
8.5 milyon dolardı o bedel. Bizim geldiğimiz sene kaldırıldı. Yönetimin de yapacağı bir şey yoktu. Diğer üreticilerle yaptığımız görüşmelerde, çok daha cüzi bedeller önerildi. Puma ile yaptığımız anlaşmada nakit akışını çok pozitif etkileyecek unsurlar var. Çok rahatlatacak nakit akışı modeli var. Biz de şaşırdık. İnsanlar tabii ister, 7-8 milyon euro dolar almak ama artık üreticilerle mümkün değil. Satış tahmini yapmadan, bir önceki anlaşmadan daha iyi olacağını söyleyebilirim.
TANER SEYİS, PUMA TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ
İç saha formasındaki konseptte orijinal olarak logodaki meşe ağacı yaprağı detayını aldık. Gücümüz, azmimiz, gurumuz bu. Taraftar ve oyuncular için bunu sembolize ediyor.
Dış saha formasında ise; birçok kuralı kırdık. Alışık olmadık bir firma bu. Ali Bey ile görüştüm ve bu tasarıma geldik. Sokakta giyilebilecek, modayı yansıtan bir forma ve aynı zamanda futbol sahasında da güzel duracak bir forma düşündük.
Çok önemli bir tasarım unsuru olarak; Fenerbahçe'nin iç saha formasının sırtında Mustafa Kemal Atatürk imzası var. Buna Fenerbahçe ile birlikte karar verdik. 3 büyük kulüp arasında bu bir olacak.
İnanıyorum ki, taraftarlarımız iç saha ve dış saha formasıyla gurur duyuyorum. Profesyonel teknolojileri kullandık. 2 tane önemli teknoloji var. Bir teknolojide oyuncular üzerinde terleme yapmaması. Bir diğer teknoloji, oyuncuların giydiği formaların kaslara uyum sağlaması. Son teknolojimizle omuzda hava delikleri var. Bu oyuncuların dehidrasyona uğramaması için.
"Puma'nın formalarını ürettiği takımlar arasında turnuva fikri" Biz zaten en büyük kulüpler olan Dortmund, Manchester City, Milan, Fenerbahçe arasında turnuva yapmak güzel bir fikir. Bu fikri değerlendireceğiz.
PUMA VE MESUT ÖZİL
Mesut Özil transferiyle Puma'nın uzaktan yakından alakası yok.
Taraftar bu sürece katıldı. Sosyal medyadan değerlendirme yapan bir ekibimiz var. Onların görüşlerini aldık ve kulüple paylaştık.
İş birliğimizin önemli noktalarından bir tanesi, fiyatları belirleme özgürlüğümüz var. Diğer iş birliklerinde dayatma vardı. Burada daha fazla özgürlük var. Bu sene 319 TL. Daha yüksek bir ücret konabilirdi ama en önemli şey, sattıklarımızın ödeme takvimi.