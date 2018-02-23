Ali Koç cephesinden flaş iddia; 'Üzerimizi çiziyor'

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haziran ayında yapılacak seçim öncesi gerginlik her geçen gün tavan yapıyor. Başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'u seçimde destekleyen genel kurul üyeleri birbirinden ilginç iddiaları gündeme getiriyor. Üyelerin ilk gündeme getirdiği iddia bilet konusu.Üyeler bu konuda şunlardan şikayet ediyor: Son dönemde maçlara bilet bulmakta zorlanıyoruz. Bu Beşiktaş maçında daha da gün yüzüne çıktı. Derbiyi izlemek için kulübe bilet istediğinde bulunduk. Öğrendiğimize göre Başkan Aziz Yıldırım bizzat kendisi bilet dağılımını yapmış. Bilet talepleri geri çevirenlerin çoğunun Ali Koç'a yakın isimler olduğunu görüyoruz. Aziz Yıldırım bizim üzerimizi çiziyor ve bilet vermiyor.Koç'a yakın bazı üyelerin sosyal medya üzerinden de bilet konusundaki tepkilerini dile getirdikleri görülüyor. Bilindiği gibi F.Bahçe, Beşiktaş derbisinin deplasman bilet satışı ile ilgili resmi internet sitesinde 18 Şubat'ta bir açıklama yaparak kulübe yoğun bilet talebinin olduğunu ve yeni talep kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. Vodafone Park'ta 2 bin civarında Sarı-Lacivertli taraftar maçı izleyebilecek. Beşiktaş'ın 30 bin kombinesi bulunuyor. Siyah-Beyazlılar taraftarlar satışa çıkan biletlere de yoğun ilgi gösterdi. Pazar günkü derbide boş yer kalmayacak.Ali Koç'a yakın olan genel kurul üyelerinin gündeme getirdikleri diğer konu ise üyelik... Kulübe yeni üye olmak isteyen kişilerin sosyal medya hesaplarının incelendiği ve Aziz Yıldırım'a muhalif olan kişilerin isteklerinde sorun çıkarıldığı iddia edildi. Ali Koç, üyelik konusunda ise "Taraftarlar kulübün gerçek sahibidir. Kongre üyesi de taraftardan seçiliyor, taraftar olmasanız kongre üyesi de olmazsınız. Gerçi son zamanlarda başka taraftarlar da üye oluyormuş!" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.