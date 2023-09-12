Ali Çamlı: 'Transfer tahtası açılıyor'

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor'da başkan Ali Çamlı Radyospor'un canlı yayın konuğu oldu. Çamlı, önemli açıklamalarda bulundu.



"Keşke Başakşehir'le görüşmeden önce haber etseydi"



Kayserispor ile yollarını ayıran ve Başakşehir ile anlaşan teknik direktör Çağdaş Atan hakkında konuşan Ali Çamlı, "Asolan camialardır. Çağdaş Hoca'ya kırgınlığım yok. Keşke Başakşehir'le görüşmeye gitmeden önce haber etseydi. Çağdaş Hoca için hayırlı olsun. Recep Hoca ile anlaştık, ikisi de başarılı olur. Çünkü ülkemizin genç hocalara ihtiyacı var" dedi.



"Çağdaş Hoca anlaştıktan sonra haberim oldu"



Sözlerine devam eden Ali Çamlı, "Maalesef Çağdaş Hoca anlaştıktan sonra haberim oldu. Çağdaş Atan'a kırgınlığım ve dargınlığım yok. Ancak kamuoyundaki tepkilere üzülüyorum" ifadelerini kullandı.



"Transfer tahtasını açacağız"



Kapalı olan transfer tahtasının açılacağını açıklayan Ali Çamlı, "20 yılın biriken sorunlarını 20 günde halletmemi kimse benden beklemesin. Rabbim nasip edecek ve transfer tahtasını açacağız" şeklinde konuştu.



"Fenerbahçe ile uzlaşamayacak bir sorunumuz yok"



Çamlı, "58 tane dosyadan sadece 2 dosya kaldı; bunlardan birisi de Mame Thiam. Bu dosyanın da çözüme kavuşacağını düşünüyorum. Fenerbahçe ile uzlaşamayacak bir sorunumuz yok, bizim borcumuz var ödememiz lazım. Fenerbahçe bu konuda bize süre verirse teşekkür ederiz. Bu borç ödenecek" dedi.



"Onur Bulut dosyası Tahkim'de"



"Biz transfer tahtasını açmadan futbolcularla sözleşme imzalasak da bir önemi yok. Transfer tahtasını açtığımızda yeni transferlerimizi tanıyacağız" diyen Kayserispor Başkanı, Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut hakkında ise "Onur Bulut dosyası Tahkim'de, değerlendirme yapılacak" açıklamasını yaptı.



Murat Duman'a övgü dolu sözler



Ali Çamlı son olarak, sportif direktör Murat Duman hakkında övgü dolu ifadeler kullandı: "Her kulübe bir Murat Duman lazım. Kendisini hiçbir zaman ön plana çıkarmayıp işini yapan birisi. Murat Duman'ı ayrı bir yere koyuyoruz; şehri yönetenler de aynı fikirde. Murat Duman bizim eski futbolcumuz bizim için özel birisi. Murat Duman ben olsam da gitsem de bu kulübe hizmet edecek. Murat Duman işini yapıyor ve şov yapmıyor"



